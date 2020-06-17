網民熱話：不滿抱B媽「點名」讓座　乘客譏諷揭罵戰

搭小巴應否讓座，再度引起討論。近日有網民在網上發貼大呻，乘搭小巴時遇上一名手抱嬰兒的霸道媽，對方指明要坐最後排，着事主讓出座位，以便擺放嬰兒車，事主雖讓座，但仍不服氣說：「有錢生仔，無錢搭的士」，對方亦不示弱，反唇相譏，一場罵戰，隨即展開。

事主日前在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿講述事件，指事發時正下着大雨，事主等了15分鐘才成功登車，並坐在小巴最後一排「孖位」。過了片刻，一名手抱嬰兒，並拿着手推車的女子走近，向事主說，「可唔可以讓個位呀？我有架車仔要擺呢度」。事主直言她是第一人登車，揀位是理所必然，本來並不情願讓座，但眼見對方有小朋友，只好無奈讓出座位，但由於心中有氣，說了「有錢生仔，無錢搭的士」，說罷對方即時並沒有太大反應。

直到事主落車，對方突然拋出一句，「心哋唔好，唔會有小朋友生㗎！」結果激起事主怒火，「咩事呀依家？位都已經讓咗畀你」，又反問對方，「唔即時開聲還拖？讓畀你係人情，唔讓畀你係道理。」事主文末更忿忿不平說：「經過今次件事，我真係唔敢生仔，唔係因為畀個女人咒兩句就驚，而係好怕我將來要同呢啲唔講道理、打橫行嘅家長打交道。」

網民看過事件的來龍去脈後，認為媽媽行徑雖然霸道，但更大問題卻出於事主身上，「既然你都讓咗位，做乜仲要講難聽的說話？」「讓完又唔係無位坐」，更批評事主無禮，「說話代表一個人嘅教養」，有人勸事主「千祈唔好生」，「不止生仔要考牌，做人都要考牌」。而事件中的媽媽點名讓位的行為，網民亦頗理解，「其實個媽媽選擇最尾行坐，都係唔想BB車阻到人」。

網民有話說：

Mika Mok：他朝君體也相同

Buster Go：唔順氣就唔好讓

Aries Li：單人第一個上車坐孖位已經唔識做

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