議員促立法規管網上眾籌　保安局指有詐騙洗黑錢風險

近年有不少人透過網上平台發起眾籌，尤其自去年反修例示威以來，有不少人士和團體都曾發起眾籌登報、支援被捕「手足」、訴訟等用途，更有網上眾籌發起人因涉嫌擅自挪用眾籌資金而干犯詐騙、洗黑錢等違法行為而被捕。保安局副局長區志光今早(17日)在立法會指出，網上眾籌有一定的詐騙和洗黑錢風險，而香港現行亦有法例制裁，警方去年的調查亦發現有關的眾籌平台涉及詐騙，才凍結有關戶口。

提出口頭質詢的議員麥美娟認為，有不少政黨或素人單憑喊叫一些政治口號便可獲得籌款，而目前在公眾地方進行籌款活動，須先向當局申領許可證，惟網上眾籌卻不受規管，有可能讓不法分子有機可乘，故要求政府制訂用以監管網上眾籌捐款來源、用途和流向等的法例，以防止所得資金被用於資助暴力違法活動，和避免有不法之徒以眾籌為名進行清洗黑錢、詐騙及其他違法行為。

議員黃國健則認為，香港不少民主派人士都公開呼籲外國政府干預香港，或在外國的眾籌平台籌款，用以支援香港的示威活動。他覺得政府有關部門應收緊銀行戶口用作眾籌的活動，以確保銀行使用者不會利用銀行進行非法活動。議員何俊賢則批評儘管香港現行有監管慈善籌款的條例，但不少人士單憑一句政治口號，便可在街頭以籌款箱籌款，狠批警方執法不嚴，未有盡責按相關的慈善籌款條例處理。此外，也有議員建議政府優化現行的慈善籌款條例，以規管網上眾籌。

財經事務及庫務局局長許正宇回應時表示，香港現行有3條規管洗黑錢及詐騙的相關法例，包括《證券期貨條例》、《公司條例》和《放貸人條例》，當中《放貸人條例》亦適用於國外平台，若平台涉及借貸，平台業者必須持有放貸人牌照，而借貸人亦要遵守有關條例。區志光則指，一旦警方有足夠證據時便會檢控，而何時作出檢控則由警方決定。