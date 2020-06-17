警務處及飛行服務隊離職人員上升　警隊流失率升至5.36%

公務員流失率向來偏低，公務員事務局回覆立法會議員查詢時指出，2019至2020年度公務員的流失率輕微下降0.24%。紀律部隊中，大部分部門的流失率亦有下降趨勢，惟政府飛行服務隊及警務處的流失率錄得輕微上升。

飛行服務隊在2019至2020年度的流失率為6.19%，較2018至2019年度的5.61%為高；而警務處的流失率亦由2018至2019年的4.94%輕微上升至5.36%，在一眾保安局轄下非輔助性質的紀律部隊中﹐只有這兩部門的流失率上升。根據警務處的資料，截至2018年4月30日，警隊的人數為29,268人，但在2019至2020年度，警隊約少了1,568人。而飛行服務隊則減少了約18人。

根據有關文件，流失率下跌最顯著的紀律部隊為入境事務處及懲教署，分別較上一年度下跌1.87%及1.15%。個別部門的流失率為該財政年度內離職紀律部隊人員數目，佔財政年度開始時實際紀律部隊人數的百分比，而離職原因包括退休、辭職、合約期滿、革職、死亡、終止服務等。