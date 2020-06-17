海關拘24歲女連鎖健身中心職員　涉威嚇性營銷行為

香港海關早前接獲一名男子投訴，指有連鎖健身中心的銷售人員，懷疑作出具威嚇性營業行為，銷售健身服務。海關關員今日(17日)下午展開行動，在旺角彌敦道旺角新城內拘捕一名24歲女子懷疑涉案。

海關版權及商標調查科，不良營商手法調查組高級督察何偉森指，涉案為該連鎖健身中心的九龍灣分店，被捕女子懷疑在街頭兜搭受害人後，以查詢優惠為由，着受害人填寫一份表格，並指無須付款。

惟受害人簽署後，女銷售員隨即改口表示表格為健身會籍合約，包括一年會籍及數節私人教練課，逼使受害人付款約1萬5千元。海關經調查後將該名女銷售員拘捕帶走，案件仍在調查，不排除有進一步行動。

何提醒商戶必須遵守《商品說明條例》(《條例》)規定，並提醒市民應選擇信譽良好商戶，購買任何服務前，不應將身份證及信用卡等證件交予銷售員，在未清楚了解服務內容及價錢，又或不想購買服務時，應堅決拒絕簽署銷售文件。

何又指，任何商戶使用騷擾、威逼手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇或行為方面自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中「具威嚇性營業行為」，一經定罪，最高可被判罰款50萬及監禁五年。海關絕不容忍健身中心不良營銷手法，將繼續嚴厲打擊。