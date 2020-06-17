欲進機場遇阻涉咬傷保安　婦否認襲擊罪開審

在市民去年佔領機場表達反修例訴求後，機場管理局在去年8月14日獲法庭批出臨時禁制令，只准職員或持登機證的旅客進入客運大樓。禁制令獲批當天，一名婦人欲進入機場用膳不果，期間涉嫌咬傷在場女保安的手。婦人否認襲擊致造成身體傷害罪，案件今（17日）在西九龍法院開審。事主供稱當時捉着婦人手臂阻止她進入大樓，卻被對方咬手腕20秒，但她承認在書面供詞只提到被咬3至4秒，聲言「唔想糾纏係個秒數度」。

58歲被告盧加敏，報稱無業。她被控於2019年8月14日，在香港國際機場二號客運大樓6樓（非禁區）G出口之機場保安人群管理控制站，襲擊女子尹艷雅。

於機場任職保安的尹艷雅作供，指當日傍晚6時許，她在二號客運大樓出口當值，負責檢查進入機場的人的證件。期間她聽到有嘈吵聲，轉身見到3名同事正阻截被告，於是上前協助。當時被告不停問為何不能進入二號客運大樓，又說要進內用膳。

尹向她解釋沒有有效證件不能入內，並着對方冷靜，不過被告仍然情緒激動，更用背壓向一名女同事，又手舞足蹈搖擺身體。尹形容被告當時「發咗癲咁滯，想逃走」，於是用左手按着她的右肩膀，右手捉着她的手臂。

惟被告突然咬她戴着黑手套的右手手腕，持續約20秒，她感到痛楚並問被告「做咩要咬人」。不過，她在接受辯方盤問時，承認在書面供詞只提及被咬3至4秒，並堅持「我唔想糾纏係個秒數到，一係搵被告再咬多我一次，再計過囉」。她起初承認不能百分百肯定在要求被告離開時，是否曾提過禁制令，後來又改口稱肯定當時有說過禁制令。

辯方指出，被告事發時遭尹及其同事按着身體致不能動彈，她郁動身體只是想擺脫他們，且根本沒有咬過尹，其手部傷勢與事件無關。但尹表示不同意，堅稱覺得被告當時是想逃入客運大樓。