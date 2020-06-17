首置煥然懿居被批管理費貴　陳帆：無規定收費防失靈活性

首個港人首次置業先導項目「煥然懿居」於上月開始入伙，但管理費卻高達每平方呎4.3港元。有議員今日(17日)在立法會上向政府提出質詢，質疑首置單位原本定價高昂，管理費過高更令市民百上加斤，促政府設立機制監管首置屋苑的管理費水平。運輸及房屋局局長陳帆回應指，政府對首置單位的收費準則有規定，但為防發展商會失去靈活性，規定並不包括擬定管理費水平。

議員柯創盛指首置單位定價為市價8折、十分高昂，質疑年輕買家就算申請90%按揭都難以負擔，未能有效解決年輕人上樓難的困局。他又質疑政府會否任由發展商巧立名目、抬高價錢轉手賣出單位。

議員何君堯則指管理費由市場自由決定，但政府在首置項目中充當重要角色，應摸清楚市場運作，保障首置居民的利益。議員蔣麗芸提到位於又一村的屋苑管理費每平方呎只有約3港元；九龍尖沙咀的屋苑管理費每平方呎只有約4港元，認為首置項目的管理費用過高，促政府檢討有關條例。

陳帆回應時指，首置單位的定價基本上參考市價，定為市價8折可令計劃更有清晰的前瞻性，而管理費幅度則視乎樓盤而定，他指出有居屋的管理費每平方呎約4港元，認為堅持管理費定價要視乎實際情況，但指業主立案法團可對管理費進行有關修正。