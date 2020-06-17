調查指基層僱員失業嚴重　「保就業」只保人數不保飯碗

新冠肺炎疫情打擊經濟，本港最新失業率已飆升至5.9%。關注綜援低收入聯盟一項調查顯示，48%受訪者因疫情而失業，25%受訪者則工時減少，約10%人被減薪。受訪者對政府「保就業計劃」有不少質疑，78%人認為有漏洞，計劃對違規僱主的懲處力度也不足。

團體在本月9日至14日訪問了122名基層僱員，受訪者中，只有27%人指其僱主有申請「保就業計劃」；22%人指僱主沒有申請；逾五成根本不清楚僱主有否申請。該項計劃要求僱主領取津貼期間，員工數目不能減少，但受訪者憂慮僱主會解僱舊員工、或以停薪留職方式引入薪金較低的員工，有80%受訪者直言計劃對違規僱主的懲罰不夠。

團體認為，「保就業計劃」存在政策漏洞，不少受訪打工仔都認為，僱主可能會解僱舊員工，改聘低薪員工，賺取差額。同時，基層市民對「保就業計劃」的成效存疑，認為計劃傾斜於僱主，無助員工保飯碗。