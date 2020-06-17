港澳等11地學生可返台灣復課　內地生除外

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（17日）召開記者會，指揮官陳時中表示，解除對港澳、澳洲等11國家或地區的境外學生的入境限制，讓學生可返台復課。首批返台的境外學生約2200人，惟大陸地區學生未包括在內。

優先開放的名單包括越南、香港、澳門、澳洲、泰國、帛琉、新西蘭、汶萊、斐濟、蒙古國、不丹共11個國家及地區。相關學生返台後，需在校外防疫旅館完成檢疫程序後才能復課。第二批名單料包括南韓、日本、馬來西亞、新加坡等中低風險國家及地區，預計下周一（22日）開始實施。

針對有關安排，台教育部表示是根據「三個原則、兩個標準作業程序」，安排來自低風險國家或地區的應屆畢業學生可優先返台，並優先入住校外的防疫旅館。而學生抵台前需向有關部門申請、確認檢疫場所、航班編號等，返台後到相關櫃面報到，再由專車直接送往集中隔離場所。

指揮中心又表示，低風險國家或地區的短期商務人士，入境台灣後可入住防疫旅館，於隔離5日後自費進行核酸檢測；來自中低風險國家的商務人士則隔離7日後自費檢測。若檢測結果為無感染，有關人士可申請改為自主健康管理21日。上述規定僅適用於短期留台人士，若在台停留3個月以上的商務人士，入境後仍需進行14日居家檢疫。

由於早前有在台灣接受隔離檢疫的英國情侶申領防疫補償引發爭議，指揮中心強調，由即日起，非台灣、大陸、港澳民眾，或未領有居留證明文件的民眾，不得申領防疫補償費用。