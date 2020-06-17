無症狀患者或令感染案激增　袁國勇研「雙檢測」法助找播毒者

防疫最重要的一環是迅速找出患者及隔離切斷傳播鏈，香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊，今(17日)發表首艘爆發新冠肺炎的疫輪「鑽石公主號」無症狀患者的研究，該郵輪上逾700人證實染疫，研究證實一併用核酸檢測及血清檢測兩種方法，可更準確找出無症狀患者。團隊建議本港進行社區病毒篩查時，應同時應用兩種檢測方法。

研究指出，「鑽石公主號」有約一成乘客是港人，團隊招募了215名入住檢疫中心的港人進行研究，當中9人在病毒檢測或血清檢測結果呈陽性，當中6人，即67%患者沒有症狀。在這9名確診者中，同時在核酸檢測及抗體檢測呈陽性的有8人，餘下1人僅在抗體檢測呈陽性，但在高分辨率的CT有毛玻璃病理影像改變，證實亦屬確診者。

研究指上述是首個針對新冠肺炎的郵輪研究，顯示無症狀患者會持續放毒並傳染他人，尤其在郵輪的密度空間，乘客之間互動頻繁，提供了有利的傳播途徑，例如透過共用物件或受污染的食物或供水系統播毒，加上郵輪多數是老年人，比普通人更易有併發症。研究認為無症狀患者增加了感染控制難度，亦有機會令個案突然大量急增。研究建議同時用核酸檢測及血清檢測進行社區篩查，可更有效找出這類「隱形病人」。