政Whats噏：譚文豪做4年議員唔熟規則　捉官痛腳反被寸

現屆立法會會期仲有約1個月左右就結束，但做咗4年議員嘅譚文豪(Jeremy)好似仲未搞清議事規則喎。話說今日(17日)財經事務及庫務局局長許正宇到立法會，回答議員口頭質詢時，喺首輪回答因為冇跟提供畀議員嘅書面回答稿讀，搞到Jeremy以為捉到佢痛腳，即刻起身提規程問題，話之前議員冇照書面問題讀就畀立法會主席梁君彥叫停，惟許冇照稿逐字讀，梁又唔出聲，疑似葡萄梁大細超啊。

之但係，喺Jeremy講完佢個規程問題之後，梁君彥就即刻駁回，仲解釋返正確規矩係議員必須跟稿讀，而官員的回答就以現場答覆為準，而呢個規矩都喺文件最下方，有個備註清楚列明，所以Jeremy所提出嘅質疑並唔涉及規程問題。

跟住樣衰咗嘅Jeremy再送多次機會畀人潤佢，向梁君彥確認「係咪官員唔使照稿讀？議員就要照讀？」梁都耐性咁答「係」，仲話呢個係以往一段嘅做法，咁Jeremy都只好面朦朦咁只好坐返底。之後到議員麥美娟起身發言嗰陣就忍唔住要抽水啦，冇氣咁講「主席你開個補習班先啦」，揶揄味道非常濃厚。