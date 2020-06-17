公院醫生人手不足未改善　陳肇始指社會事件減慢招聘

有議員曾提出修例以吸引非本地醫生來港，惟政府指不是合適時機。

香港公立醫院醫生人手不足，有議員曾提出修訂《醫生註冊條例》，建議醫院管理局以有限度註冊方式聘用非本地培訓醫生，只要工作滿5年及工作表現令人滿意，便可免試申請成為正式註冊醫生，惟政府認為並非修例的合適時機。食物及衞生局局長陳肇始今日(17日)在立法會接受質詢時表示，政府於去年3月已經成立多方平台，商討增加醫療人手的可行方案，又指4個專科學院，包括急症科、家庭醫學科、內科及兒科，均接納已通過初期專科資歷試的非本地培訓醫生在港繼續專科培訓。

針對現時公立醫院醫生人手短缺的情況，陳稱根據2019至2020年度的數字，醫管局醫生累積短缺人數約為260人，同期專科醫生流失率為5.4%，相當於322名全職醫生。政府將會增加聘請全職及兼職醫生，並增加醫生晉升機會，以及改善醫院工作環境等，從而改善人手不足的問題。

醫學界議員陳沛然關注非本地培訓醫生未必願意到醫管局工作，反而轉到大學就職。議員黃碧雲則指，醫管局只有20多名非本地培訓醫生，詢問政府有否措施增加醫管局再海外的吸引力。

陳肇始回應時指，現時醫管局有25名非本地培訓醫生，將有4名就職；7名通過本地執業試的醫生中，有6名選擇到醫管局工作。至於海外吸引力方面，她指出醫委會現時已批准61宗非本地培訓醫生的工作申請，但來港就職需時，認為去年的社會事件是減慢招聘進度的原因之一。