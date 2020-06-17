修例風波：上水清潔工遭謀殺案　警續懸紅通緝14人

反修例風波掀起的衝突不斷，去年11月13日，一名70歲清潔男工途經上水北區大會堂外時，被人以硬物擊中頭部身亡，案件交由新界北總區重案組跟進調查，今年4月22日以謀殺、參與暴動及有意圖傷人3罪檢控2名涉案男子，相信他們與一批不知名人士參與有關案件。

新界北總區重案組高級督察黃耀明表示，經過警方進一步調查，現正通緝另外14名人士，相信他們與案有關，惟暫時未知他們與早前2名被起訴人士的關聯，亦不排除稍後會發現更多涉案疑犯。黃續指，警方早前發出的80萬港元懸紅仍然有效，市民如有任何資料提供，或得悉兇徒的下落及身份，請立即與警方聯絡。

另在去年10月下旬，有網民訛稱屯門大興行動基地有可疑氣體洩漏，該月30日有數百人響應網上號召到上址外抗議示威，要求警方交代事件。新界北總區重案組溫景亨總督察表示，聚集人士當日肆意破壞周遭公共設施、堵路及使用雷射筆照射警務人員，警方多番勸喻不果後採取行動，以涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器等罪名拘捕40男12女(14至43歲)，被捕人士其後均拒保候查。

警方徵詢律政司意見後，今年4月底拘捕8人，各人分別被暫控一項「管有適合作非法用途工具」罪、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪、「在公眾地方管有攻擊性武器」罪或「未能在規定下出示身分證明文件」罪。而今日(17日)警方再拘捕15人，包括13男2女(14至38歲)。

溫指出，截至目前階段共有23人再被捕及落案起訴，當中11人為中學生或大學生，他們均被控非法集結罪，其中18人另加控「在身處非法集結時使用蒙面物品」罪。案件本月29日在粉嶺裁判法院提堂，稍後會轉交區域法院審訊。警方重申，調查工作仍在進行中，一旦搜集到足夠證據，便會對違法人士再次作出拘捕及起訴，絕不姑息。