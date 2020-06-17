煥然懿居43個貨尾單位撥首置發售　料第三季可申請

市區重建局首個港人首置先導項目「煥然懿居」450單位日前已陸續收樓，該局打算將項目餘下的43個單位同樣撥作首置單位出售，擬於今年8月公布，最快今年第三季可以申請。而煥然懿居旁的春田街/崇志街重建項目，亦將會成為「煥然懿居二期」，涉及280個單位。

位於土瓜灣馬頭圍道的煥然懿居共兩座大廈，原本493個單位中有450個為首置單位，今次將餘下的43個單位納入首置計劃內。市建局行政總監韋志成指出，上述大多為三房大單位，若粗略按六二折計算，售價預計約900萬港元或以下，符合申請者負擔能力。此等單位在第三季接受申請後，會再視乎新一期居屋計算折扣率。

市建局主席周松崗表示，月前剛宣布展開的土瓜灣公務員合作社重建項目，約撥出南部地盤約三分一土地，預計可興建約1000個公營房屋單位。

另外，截至今年3月31日，市建局的總流動資金，包括現金及投資合共為110.7億港元，預計重建項目所需收購及收地成本，以及建築成本為74.7億港元。截至上述日子，該局總累積盈餘約370億港元，不包括政府注資的100億港元。周松崗對此表示，市建局未來將面對流動資金短缺，惟強調該局未來5年的發展計劃不需要政府注資。市建局目前無借貸，未來將進行分階段融資應付。

周松崗指出，市建局在2018/19財政年度錄得23.3億港元盈餘，但2019/20年度只有1.2億港元盈餘，較上年度下跌約22.1億港元，跌幅高達9成。他解釋，盈餘主要來自該局今年僅一招標項目的盈餘、攤分合營項目盈餘，以及因物業市道疲弱而為多個項目虧損撥備而抵銷。

至於油麻地及旺角規劃研究，韋志成指油旺區約有21萬人口，早前研究分別按人口密度訂出「正、負、零」3個發展方案，但都會面臨虧損，如今局方傾向研究「正」方案，預料帶來1000億港元以下虧損，現正調整發展參數盡量「減蝕」。此方案會維持現有人口密度，擬透過重新規劃將油旺區公營房屋數量，由目前約2000個提升至2.6萬個，並增加200萬平方呎樓面面積及逾20公頃綠化面積等。