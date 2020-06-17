泰林爭產案　遺孀質疑林作為新簽遺囑效力

泰林電器第二代掌舵人林作為之遺產爭議，今早(17日)於高院續審。協助林訂立1999年及2005年遺囑的律師甘鴻明出庭作供，對於原告指有醫療紀錄顯示林作為兩次立遺囑時均精神狀況欠佳，但甘卻沒依律師會指引，找醫生證明他適合簽署遺囑，甘回應林當時對他的提問有反應，故認為沒需要找醫生證明。

代表林作為遺孀、即原告一方的律師指，根據林簽署1999年遺囑前的醫療紀錄，他當時兩度中風並口齒不清，醫生亦指他並沒能力管理大公司，質疑甘何以認為他仍適合簽署遺囑。甘反駁指當時是林到律師樓簽遺囑，見他尚算「Healthy(健康)」，故毋須找醫生證明其精神狀態。

至於2005年的遺囑，原告律師指據醫療紀錄，林當時躺在床上，須插喉不能與人溝通，連甘自己在誓章中亦指他「講嘢都講唔到」。而紀錄亦顯示林簽遺囑當日全身發炎及生瘡、發燒且須插胃喉及尿喉等，何以甘沒有按指引找醫生證明林的精神狀況適合簽署遺囑。

甘則稱當日在老人院只見林有生瘡但不見有插喉，而且當時林並非在醫院，他問問題時林的手又「會郁」來給反應，證明林能明白他所說的話，故認為林尚算健康可簽遺囑。況且

當時要簽的遺囑只是1999年版本的延續，內容沒改變，故只要林明白他的說話便能簽署，毋須再找醫生證明其精神狀況。

林作為生前的同居女友譚雪梅，指林於1999年及2005年簽署遺囑將遺產交予她繼承。不過林的遺孀蔡惠英及兩名兒子，則指林在1987年訂立、由她們3人繼承遺產的遺囑才是有效。