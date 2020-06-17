醫療保險糾紛多　政府撒手不理

醫療保險申索問題時有糾紛，根據保險索償投訴委員會公布的投訴數字，去年接獲622宗投訴個案，較前1年上升4%，在已審結的361宗個案中，有89宗獲得賠償，但真正索償得直的僅得10宗，只佔3%個案。投訴兩大主要類別是「保單條款詮釋」及「沒有披露事實」。有議員批評政府近年扮演「促銷員」角色，大力推廣自願醫保，但對保險糾紛卻撒手不理，不負責任。

保險索償投訴委員會數字顯示，去年已審結的361宗個案，有89宗獲保險公司賠償，涉及688萬港元，單一個案最高賠償額為234,000港元。投訴兩大主要類別是「保單條款詮釋」（佔37.5%）及「沒有披露事實」（佔25%），前者主要是雙方對「醫療必需」定義不一，後者多涉及投訴人沒有完全呈報病歷。索償得直個案僅3%，表面證據不成立個案多達52%。

獲賠金額最高的得直個案是一宗涉及被指無披露病歷的投訴人，投訴人為1歲大兒子投購危疾附加保障的人壽保單，並申請為健康病歷，半年後兒子被診斷出患自閉症，投訴遂提出早期危疾保障索償。惟保險公司指受保人在6個月大時已發展遲滯，12個月亦未懂學行等，但投訴人指受保人於保單生效6個月後才確診，在投保時生長屬正常範圍。最終投訴委員會認為，受保人在12個月大時身高及體重均屬正常範圍，裁定投訴人得直，獲賠234,000港元。

議員郭家麒表示，保險公司以受保人沒有申報已知疾病為由拒賠，但他指不少病人根本不清楚部分疾病的情況，尤其是一些身體檢查項目，病人未必掌握到複雜的醫學名詞，所以往往是漏報，而非刻意隱瞞。他指若將此責任完全歸咎病人，是不公平做法。他又指現時處理投訴的保險投訴局大多由業界組成，其公正性成疑；而處理自願醫保問題的辦事處，其成效亦未明，促政府考慮設立機構或機制處理投訴。