長者安居協會推智能手錶　助家人監測長者情況

現時市面上智能手錶款式五花八門，惟大部分僅提供收集數據功能；為了將數據及人體服務結合，長者安居協會將於明日(18日)起推出全新智慧型穿戴裝置「一線通智能手錶」，能夠按長者實時情況提供照顧服務，例如提示服藥、危急時遙距響號等。

長者安居協會行政總裁王虹虹稱，現時市面上智能手錶局限於提供數據，即使發生緊急情況，家人亦未必得知長者的實時情況。為了遙距實時監測長者情況，一線通智能手錶加入離家回家提示功能，家人可透過手機得知長者出行的實時定位。若長者在街上迷路甚至發生其他危急情況，長者可以長按錶面按鈕，中心及家人可知道長者實時位置提供協助，手錶亦會響起警號，引起途人注意及提供幫助。

此外，由於疫情陰霾下亦無阻長者行山的興致，故一線通智能手錶配備四重定位技術，讓網絡覆蓋範圍更有安全保險，長者無論身處室內或室外，中心職員亦可以準確地查出用戶位置及時間訊息。另外，手錶亦加入服藥提示及預約門診服務。

長者安居協會主席方敏生稱，未來手錶亦會加入長者跌倒感應功能及體格檢查，現時已預備逾千隻手錶公開發售，月費每月290港元。