規劃署檢視234幅空置校舍用地　僅14幅作公營房屋

規劃署檢視了234幅空置校舍用地的長遠土地用途，其中約77%、即181幅建議長遠保留作政府、機構或社區用途；僅約11%、即26幅建議長遠作住宅用途，其中14幅建議作公營房屋發展，部分已落成或興建中；餘下約12%、即27幅位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。

截至去年底，檢視的234幅空置校舍用地中，有43幅座落在私人土地，其發展一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。至於191幅座落於政府土地或即將交還私人土地上的空置校舍用地，當中64幅將按照中央調配機制的建議用作合適的長遠用途，或在等待落實長遠用途期間將用作短期用途；而84幅已按照中央調配機制的建議用作合適的長遠用途，或在等待落實長遠用途期間已用作短期用途。

該署指，另有36幅於有待落實長遠用途期間，可供非政府組織或社會企業作申請以短期形式租用該等用地作社區、團體或非牟利用途。該署強調一直按中央調配機制，為教育局已確認無需作學校用途的空置校舍用地作出檢討並訂立長遠土地用途，經確定有關空置校舍用地的長遠土地用途後，署方會將建議知會相關政府部門以進行適當的跟進工作。