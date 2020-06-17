警員不斷更改證供　被指堵路男生脫罪

去年11月2日港島有反修例集會，警方之後在銅鑼灣搜捕多人，其中19歲男學生本被指管有噴漆作非法用途，之後又被改為涉嫌用雪糕筒堵路，並被控在公眾地方造成阻礙罪，他否認控罪，案件今日（17日）於東區法院開審。惟控方傳召聲稱在警車上看到被告堵路的男警作供，他先未能說出雪糕筒的大小，後甚至說不清楚被告拿的是否雪糕筒，而且現場片段根本看不到有人擲雪糕筒，現場也行車也沒被阻。控方在男警作供完畢後，決定不再提交進一步證供。裁判官裁定案件表面證供不成立，被告的控罪獲撤銷。

被告許瀧濼報稱學生，被控於去年11月2日，在禮頓道及加路連山道留下雪糕筒，可能對禮頓道交通造成阻礙。

男警14338羅逸威作供指，當日在警車巡邏時見有4至5個黑衣人在禮頓道奔跑，他看到其中跑最前的被告曾將一個橙色圓椎形、黑色四方底的雪糕筒擲到馬路上，令現場交通受阻，他遂與同僚下車追捕，最後被告跌倒被捕。

控方之後播放多條現場閉路電視片段，均沒有顯示羅所述的情況，羅其後改稱被告所擲的是一個迷你雪糕筒，在辯方盤問下更承認不肯定被告是否有擲雪糕筒，只是見到他有「相關動作」。他並確認影片顯示事發時現場交通順暢沒有受阻，警方也從無檢獲被指用來堵路的物件。