港版N號房事件　受害人或以百計

本港發生類似南韓的「N號房」事件，有人在數個社群媒體發布內容，先哄騙受害人拍下自慰的片段，後再誘迫對方到酒店「試鏡」，又聲稱影片只會供1名富豪觀看。但有受害人被凌辱後，又被要求性交，有人再以有關片段要挾受害者，不停被迫拍攝影片。

主腦人疑為陳姓男子，自稱色情電影製作人，相當神秘，不會輕易露面，主要依靠社交軟件與「工作人員」溝通，亦有指他身處在加拿大。有受害人發現他開始在台灣誘騙受害者拍片。

南韓早前爆出通訊軟件Telegram群組「N號房」散播性愛影片及女性被性虐待片段，事件引起全球熱議。本港方面，捲入類似性侵案人數或有300人，受害人透過社交平台認識1名陳姓男子，他招募受害人玩「派對直播」，又稱影片不會流出。但在受害人拍攝自慰的片段傳給該男子後，便慘遭要挾，只可被迫到酒店拍下性虐影片，一旦退縮更會被恐嚇。

涉事的拍攝事件每月皆會進行1至2次，每次歷時兩日1夜，但該名陳姓男子不會現身。拍攝時部分環節會有「嘉賓」或「觀眾」觀賞，若他們有心儀的目標，更可以付款性交，如受害人不從，便會被要挾公開性虐片段。有受害人被該男子以性虐片威脅，強迫她無止境拍攝，令人惶恐。