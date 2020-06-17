社工替示威者爭取時間　阻差罪成判囚1年

社工劉家棟在去年7月27日的元朗警民衝突中，欲向警方爭取時間讓示威者散去，但被指阻礙警方防線推進，因而被控阻撓在正當執行職務的警務人員罪。他否認控罪，今日(17日)於粉嶺法院被裁定罪成，並被判即時監禁1年。他申請保釋外出等候上訴，但遭裁判官拒絕。

裁判官指被告當日要求警方放慢步伐的要求，等同要求警員背棄職責，變相讓示威者在馬路中遊行，是既不合理亦不應該，他亦應自知要求荒謬。而他當日有規模地連同至少2人阻撓警方工作，成功阻礙警方前進數分鐘，令警方執法難上加難，故罪行嚴重。

辯方律師求情指被告積極關注社會工作，他當日曾目擊有示威者難以離開及跌倒，只希望把有示威者跌倒的訊息傳遞予警方。而他早確認示威者會離開，故他認為只要給他們時間他們便能離去，可說是與警方目的一致，亦能避免人踩人的情況。律師又指，被告被定罪後將要面對紀律聆訊。

裁判官裁決時指，示威者當日在有關路段非法集結霸佔行車道，警員須履行職責以合理武力驅散人群以恢復交通。但縱使警員不斷警告，人群卻不散退，更向警員作出掟磚等挑釁行為。

裁判官又明言警方有權衝撞示威者以驅散人群，期間有示威者跌倒或受傷乃不能避免，更是他們要自負的後果。惟被告眼見警員來勢洶洶，仍不依警告離去，甚至放慢腳步，他的行為不但為涉案警員帶來不便，更令以寡敵眾的警員陣勢被打開缺口，以致未能履行職責。