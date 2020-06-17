政Whats噏：發言有雜音　薛永恒唔識拎開手機避干擾

手機因收發電磁波，容易對周邊器材產生干擾，可以話係今日城市人嘅常識。但創新及科技局局長薛永恒，對於避免器材干擾嘅警覺性，就似乎低咗少少啦。薛今日(17日)喺立法會回應議員質詢，咪高峰不斷傳出沙沙聲嘅雜音，搞到主席梁君彥都頂唔順，要向佢「溫馨提示」，拎開部手機。

話說薛永恒發言嗰陣，似乎因為部手機放得太近，干擾到咪高峰收音信號，雜音令到大家都有幾下聽唔清楚佢講嘅嘢。於是梁君彥就叫佢將部手機拎開啲，但薛好似都冇反應，之後仲繼續有干擾情況。薛永恒作為創科局局長，之前亦做咗差唔多3年機電工程署署長，理應好熟悉電子運作。帶頭官員嘅科技觸覺似乎都唔夠敏感，唔知係咪香港創科發展緩慢嘅原因之一呢？

講番薛永恒回應議員嘅質詢。有議員關注過去半年香港接連受到中美貿易摩擦、社會事件同肺炎疫情影響，創科業務都受到衝擊。薛永恒就話防疫抗疫基金所推出嘅「遙距營商計劃」反應熱烈，唔止幫中小企轉型，資助公司買軟硬件用嚟做遙距會議、教學等。同時提供機遇畀本地科創企業嘅研發成果面世，真正接觸到客戶。

另外，議員謝偉銓關注公帑運用嘅情況，指政府投資過千億支持科研發展，問薛講唔講得出，有何實質項目可以惠及民生，同促進香港經濟發展。薛永恒就搬出初創企業使用轄下嘅共享工作空間，由2014年大約有1000間，到去年增加至超過3000間，結果講來講去都枚舉一堆數字，並無觸及實質內容。