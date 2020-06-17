自閉男拘留期間疑遭辱罵　警方被質疑無跟指引處理

反修例示威持續逾1年，上周五(12日)為6.12事件一周年，當晚有「精神上無行為能力人士」(MIP)被警方以非法集結拘捕，但當時該人士未有做出任何動作和說話。有區議員質疑警方欺壓MIP，更未有提供傳召陪伴MIP的「合適成人」之統計數目，斥警方未有重視他們的權益。

南區區議員袁嘉蔚表示，警方於上周五晚上在銅鑼灣一帶行動時，拘捕一名途經現場的自閉症男子，他屬精神上無行為能力人士，期間曾被多名警員拉扯推倒，並遭噴射胡椒噴霧及有警員壓在他身上。該名自閉症男子被拘留期間，警方疑多番言語威嚇，「一時叫佢坐低，一時又叫佢趴低，如果唔係就會拉佢。」該男子更表示因未服從警員指令，被警方惡意辱罵至痛哭。

袁嘉蔚指，當日事主乘搭巴士，在銅鑼灣金百利商場附近落站時，即被警方以非法集結罪名拘捕，但她認為拘捕理由不合理。袁指出根據香港警務處網頁所載，警方有訂立一套「行為指標」讓前線警員盡早識別「精神上無行為能力人士」，及與其進行有效溝通，並且指明在該名人士被羈留或錄取口供期間，警方應盡量安排最少一名「合適成人」在場，惟當日警方在事主被捕後至少4小時無通知其家人，而其家長亦只是經其他途徑才得知兒子被捕。

袁又指，在去年10月，一名擁有「守護咭」的中度智障人士被捕，但社工多次要求與事主會面都被警方拒絕，警員更謊稱事主沒有受傷，結果該事主在被捕18小時後才可送往醫院檢查，過程中亦沒有「合適成人」陪伴；另外，今年1月亦有傳媒報道，曾被捕的「精神上無行為能力人士」在羈留期間沒有「合適成人」陪伴，即使要求服藥或就醫都被警員拒絕，令事主其後病情惡化，需加重藥物劑量及接受心理輔導。