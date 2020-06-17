港迪士尼明重開　巡遊表演公仔合照暫停

關閉近5個月的香港迪士尼樂園將於明日(18日)重開，重開初期所有遊客均須上網預約，其中會員須提前8天預約，其他遊客則提前7天預約，3歲以下小童不須預約可免費入園。迪士尼表示，重開後首個周末的預約已幾乎爆滿，強調人數會較平日減少很多，但無透露每日入園人數，只稱餐廳及設施人數會控制在一半，若日後政府放寬更多社交限制後，會再調整人數限制。

樂園表示，因應政府及衞生部門指引，屆時會實施一系列健康及安全措施。入場前每人必須佩戴口罩，並需通過體溫檢測儀測體溫，迪士尼在每個設施排隊處的地上貼上貼紙標示，劃分開每4人一組排隊進場，以保持社交距離。

另外，重開後大部分遊樂設施、商店及餐廳均會重開，但須實施人數管制及社交距離措施。其中需要佩戴3D眼鏡的米奇幻想曲劇場，會由觀眾自取眼鏡改為工作人員逐個派發，減少接觸而產生的病毒傳播。劇場內為保持社交距離，每4個座位便會以2個座位分隔開。

至於迪士尼朋友與遊客近距離互動及合照將會暫停，巡遊表演亦會暫停，但迪士尼朋友會以其他方式出現，例如米奇會坐上小飛象與遊客打招呼。迪士尼同時會推出港人專享的限定優惠，包括一系列訂房優惠，即日起至9月29日可以1378港元優惠，預訂迪士尼探索家度假酒店標準客房連指定早餐，但就沒有如海洋公園重開時專享港人門票特惠。

樂園稱，擴建的睡公主城堡已進入最後階段，預計今年年底前會看到城堡解封，而因應擴建城堡工程，迪士尼內的鐵路觀賞會繼續關閉。