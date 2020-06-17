飛機管理服務公司前高層被控貪污及詐騙　涉款300萬元

廉政公署今日(17日)落案起訴一名飛機管理服務公司時任暫代首席運營官，控告他涉嫌貪污，涉款約130萬港元，及串謀提交虛假發票，以詐騙約170萬港元服務費，被告已獲准保釋，本周五(19日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告譚振峰(36歲)，中一航空（香港）有限公司（中一航空）時任暫代首席運營官，被控8項罪名，即5項代理人接受利益；一項串謀使代理人接受利益；及兩項串謀提供虛假資料。

中一航空是一間飛機管理服務公司，為私人飛機擁有人提供飛機管理服務。被告於案發時為中一航空暫代首席運營官，負責聘請地面服務供應商為中一航空的客人提供服務，並審批向地面服務供應商支付的服務費。中一航空的兩間地面服務供應商，由一名女商人持有。

其中五項貪污控罪指被告涉嫌於2017年5月19日至2018年6月28日期間，先後五次無合法權限或合理辯解而從上述女商人接受五筆介乎約8200美元（即約6.4萬港元）至逾17.5萬港元，合共逾六十萬港元的佣金，作為他為中一航空客戶聘用該女商人的服務的誘因或報酬。

另一項貪污控罪指被告涉嫌於2018年9月1日至10月31日期間與該女商人一同串謀，使他在無合法權限或合理辯解下接受逾8.7萬美元（即逾68.3萬港元），作為他協助該女商人追討一名中一航空客戶欠下的未繳服務費的誘因或報酬。