燈光師涉嫌襲擊　自辯稱揮拳為自衞

因承認企圖投擲汽油彈正還押候判的舞台燈光師姚少康，否認在一次示威期間打人，案件今(17日)於觀塘法院續審。法庭裁定案件表證成立，被告自辯稱因遭事主捉手和除頭套，才會自衞還擊。裁判官將案押後至6月26日裁決，期間被告須還押懲教署看管。

控罪指，23歲被告姚少康被控於2019年9月14日，在牛頭角東九文化中心地盤外襲擊尹廣培。

辯方指被告是在警方利誘下才招認，要求法庭先就招認的呈堂性作出裁決。被告就此作供，稱他於去年10月13日因企圖扔汽油彈案而遭拘捕，翌日被警方帶返居所搜查，當時父母都在場。被告形容眼看着患癌的母親為他被補而流淚，他感愧疚而不斷跟她道歉，故在搜屋過程中他一直感到難受。

及後，他被帶回警署錄口供，有警員說因他涉另一宗傷人案，若他「乖乖哋」招認傷人，警方便不會再次搜查他的居所，更會將他的書面供詞「寫靚啲」。被告直言當時受利誘才作招認，惟裁判官終裁定被告是自願招認。

被告自辯則稱，當日他與參與唱國歌聚會人士互相指罵，情緒一時激動。而尹突然用力抓緊他的手並除去他的頭套，在電光火石間，便向尹揮拳及向後退以自保。