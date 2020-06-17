入境珠海免隔離接7611宗申請　粵港澳健康碼細節待公布

澳門當局今日(17日)公布，當地已連續70日沒有新增新冠肺炎確診病例，至今維持累計45宗確診病例。新型冠狀病毒應變協調中心表示，至目前為止，當局收到7611宗因商務或公務等需要，赴珠海免隔離的申請，已審核批准當中6667人。申請系統將於明日(18日)上午10時重新開放，每日維持1000個名額。

旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，截至今日，高等教育局的「乘坐香港往澳門特別交通安排」系統已登記回澳共877人，而今早9時有12人乘渡輪從澳門往香港國際機場，下午2時乘船從香港機場往澳門共48人。所有返澳居民都需要接受衞生局檢查，並送往指定地點作醫學觀察。

至於香港、澳門、廣東健康碼互認進展方面，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好指，三地技術人員有就健康碼互認進行工作，現時三地政府仍有針對粵港澳疫情研判、批核人數等進行細則性討論，如有消息會作統一發布。

另外，應變協調中心表示，所有病人已治癒出院並已完成康復期隔離，目前亦沒有密切接觸者接受醫學觀察。前日及昨日(15至16日)2天共新增99名入境人士需送往作醫學觀察，包括本地居民62人、非本地居民37人。