港府最早明日派包機　接滯印度港人返港

新冠肺炎全球肆虐，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降，港府今日(17日)表示，截至昨日(16日)，入境事務處已成功聯繫上約5490名滯留印度的香港居民。特區政府已安排2班特別航班接載他們回港，暫定最早於明日(18日)及周六(20日)分別從班加羅爾及欽奈出發回港，而兩班航班共接載約280名乘客，費用由乘客支付。

港府指，該2班航班主要接載身處印度東南部不同省份，有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。入境處於過去數天已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐航班的意向和取得他們的具體資料，以便向印度政府申請出行的審批。而從印度回港的乘客在抵港後，首先會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制毒病測試，隨後將前往指定的檢疫中心進行14天強制檢疫。

自接獲求助後，保安局和入境處已分別聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署，以及中國駐印度共和國大使館了解和跟進情況，並向求助人提供相關資訊及適切意見和可行的協助。特區政府亦與印度駐港總領事館緊密聯繫，並與當地航空公司協商安排班機予滯留港人返港。

港府曾於5月18日及6月4日安排航班，接載共約570名滯留當地港人分別從新德里及孟買回港。現時仍有眾多香港居民滯留在印度不同地區，政府稱會繼續按照實際情況分批協助他們有序返港。