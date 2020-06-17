陶輝再被指曾霸佔毗鄰牌照屋　打通建百呎浴室

警務處外籍助理處長陶輝與其妻子，早前被揭發居住的西貢清水灣碧水新村牌照屋有多處地方違規，包括霸佔官地及僭建，地政總署已向他們發出警告信，要求在1個月內糾正；惟陶輝夫婦再被指曾擴建及霸佔毗鄰牌照屋，並將兩屋之間的通道改為浴室，設有熱帶雨林花灑及洗臉盤，顯示兩屋曾被打通，估計面積約100呎，據指，有關地方正進行拆卸。東網正向地政總署查詢此舉有否違規。

陶輝報住的地點位於清水灣碧水新村1號牌照屋，地政總署發言人早前指，該單位屬政府土地牌照用地，近日經實地視察後發現，該處所出現天台構築物和地下構築物擴建，違反有關政府土地牌照的規定。另外，地政總署發現該政府土地牌照用地以外的政府土地未經批准被佔用，於是已根據法例在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用該政府土地。如情況於限期屆滿後未有修正，該署會根據機制採取進一步執管行動。

碧水新村另一間寮屋，即被指是陶輝夫婦作民宿出租的61號屋，地政總署指該處屬同一個政府土地牌照的另一處許可用地，牌照限該用地作儲物用途。該處所同時亦是登記寮屋，根據有關寮屋登記紀錄，部分容許居住用途，部分容許非居住用途。經實地視察後，該署有理由相信該處所全部用作居住用途，違反土地牌照用途及登記寮屋的部分指明用途，亦出現違反土地牌照和寮屋登記紀錄加建構築物的情況，已向相關人士發出警告信，要求糾正違規事項。