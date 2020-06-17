北京疫情反彈　何栢良促取消北京入境者豁免檢疫安排

何栢良建議所有由北京抵港人士，都不應獲得豁免檢疫。

北京的新冠肺炎疫情出現反彈，確診個案飆升，澳門今日(17日)已即時要求所有入境前兩周到過北京的人要隔離14日，惟永遠慢澳門十拍的港府卻遲遲未有應對措施。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府應立即取消所有由北京返港人士的豁免檢疫安排，並要求所有由陸路入境者應與機場抵港人士看齊，全部進行深喉唾液檢測，以免將病毒帶入境造成大型傳播。

何栢良相信北京已經出現超級傳播者，導致短時間內有大量確診個案出現，並認為已有第2輪傳播發生。他指本港有兩大潛在防疫缺口，部分內地抵港人士獲豁免14日檢疫，目前只有機場抵港人士才需留深喉唾液樣本，乘飛機抵港人士若先到深圳或廣州，再經陸路返港，便毋須留樣本，造成漏洞。

他認為由北京或去過北京的抵港人士，若屬豁免檢疫類別，應立即取消豁免安排，恢復檢疫14日的措施。此外，政府亦應盡快在陸路口岸都實施深喉唾液的病毒檢測，與機場做法相若，安排到指定地方交樣本及等候結果後，安排家居隔離，否則在本港放寬食肆人數限制後，若有潛在感染者流入社區，出席大型飲食聚會，恐造成大型傳播。