2人擅離隔離地點罪成　其中1人返澳門後即離境囚3月

澳門有兩人因離開隔離地點，被法庭判罰。

澳門有兩人因離開隔離地點，違反居家醫學觀察措施，分別於上周五(12日)及昨日(16日)被判監2個月、緩刑1年，以及判監3個月。終審法院院長辦公室表示，自4月以來，初級法院先後受理8宗違反防疫措施人士的刑事案件，除上述兩宗案件外，其餘6宗案件已排期審理。

因應內地及全球各地新冠肺炎疫情，澳門衞生局要求所有於14天前曾到海外地區的入境人士，入境後在指定地點接受14天隔離醫學觀察。首宗案件的被告為一名澳門留英學生，3月14日由英國坐飛機到香港，經港珠澳大橋口岸入境後，由家人自行接載到富豪酒店隔離。被告於3月23日下午曾離開酒店房間到大堂接待處，其後返回房間，與朋友相處約20分鐘，最終被法庭判處兩個月徒刑，緩刑執行，為期一年。

另一宗案件的被告為澳門居民，於3月17日凌晨由菲律賓坐飛機到港，其後經大橋口岸入境澳門。出入境記錄顯示被告於凌晨3時15分入境後，隨即於凌晨4時20分，經跨境工業區口岸離境。治安警7日後到其所報稱的住址進行抽查，確認被告已離開，事後被捕。最終法庭判處被告3個月的實際徒刑。