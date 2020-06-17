港大法學院洩2500多名學生資料　受影響學生指離譜

香港大學行政失誤，洩露2500多名法學院學生個人資料！港大法律學院因操作程序出錯，把記有學生資料的試算表，誤傳給71名本科法學課程和雙學位法學課程的學生，涉及個人資料包括學生姓名、修讀年級、出生日期、電話、國籍、地址及電郵地址，部分更有身份證號碼最後3個數字，料有2500多名法學院學生受影響。港大表示已通報個人資料私隱專員公署，對受影響學生致以深切歉意；又保證會嚴肅處理事件，並設立電話熱線，強調會檢討審視情況，確保類似事件不會再發生。

受影響學生、修讀法學專業證書2年級的同學李小姐（化名）直言事件十分離譜，要求校方交代事件，以及如何確保涉事71名學生會刪除檔案，校方若以一貫「簽承諾書」手法去處理並無作用。她又擔心有人用該些資料作不法用途，「我哋將來出嚟打官司，可能會得罪人，依家住址同電話號碼都出埋，港大點確保我哋將來嘅安全？」

港大法律學院發電郵通知學生有關事件，指昨(16日)誤把2500多名學生資料傳給71名學生，學院已即時通知所有71位同學，要求他們緊急刪除電郵和誤傳的附件檔案；並嚴正指出，有關資料原意不是傳給他們，任何披露、影印和發布，或利用資料作任何用途的行爲，都絕對禁止，也可能違法。

港大指出，截至今晚7時已收到64位同學回覆，他們表示已經刪除檔案和電郵。學院窮盡一切方法和渠道，密切聯繫餘下7位獲發電郵的同學，確保他們盡快刪除有關檔案。學院又稱會把最新的情況告知受影響同學，而由於收到電郵均是學生，故認爲資料被進一步披露作不當用途的風險不高。