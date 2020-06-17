戶外足球場籃球場周六重開　兒童遊樂設施下周一開放

隨着政府昨日(16日)宣布把禁聚令人數上限放寬至50人，多項康體設施亦陸續重開，久等的波友終可到球場大展身手。康樂及文化事務署今日(17日)宣布，戶外足球場、籃球場、排球場、手球場等將於本周六(20日)起重開，草地足球場、籃球場、排球場等收費康樂設施及免費戶外兒童遊樂設施將於下周一(22日)重新開放。市民可於周六開始預訂上述重開的陸上收費康樂設施。

康文署又指，港島區小西灣游泳池及九龍區摩士公園游泳池亦會於周六重新開放。署方將於下周一恢復草地滾球場、高爾夫球發球練習場、運動攀登牆及水上活動中心租艇服務的正常開放安排，以及放寬舞蹈室/活動室的限制設施使用人數。由7月1日，康文署將開始接受處理上述重開陸上康體設施、室內多用途主場及運動場(只限田徑訓練)於9月份或以後的預訂申請。

康文署特別提醒場地使用人士，必須遵守禁聚令規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集。康文署亦會在重開的康樂設施採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數和暫停開放觀眾席。

公共圖書館方面，除瀝源公共圖書館外，其餘所有31間小型圖書館下周一重開，並實施特別開放時間及分段開放，館內將提供借還服務及領取已預約資料。公共圖書館將於7月20日起恢復計算逾期歸還罰款。

另外，康文署文化設施將在後日(19日)恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，音樂廳、劇院、演藝廳等的觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連座位不得超過16個，並在可行情況下隔行入座。除科學館和太空館外，所有已重開的博物館和文化場地將於下周一起恢復正常開放時間，並改以先到先得方式進館，兒童設施繼續暫停開放。科學館和太空館則繼續採取分段式、每節兩小時入場，並實施特別開放時間。