申破欠基金　一年涉款達2.1億元

暴疫夾擊，破產欠薪保障基金申請金額激增兩倍！本港自去年六月起發生多次暴力衝擊，今年一月開始有新冠肺炎確診個案，餐飲及服務等行業紛紛倒閉。勞工處資料顯示，去年六月至今年五月期間，破欠基金申請個案逾二千九百宗，涉款二億一千多萬元。今年五月申請個案三百三十八宗，申索金額三千二百三十萬元，分別較四月急增七成二及逾兩倍。有破欠基金委員會委員指申請需時至少數月，擔憂未來個案倍增，重現二○○八年金融海嘯情況。

公司一旦倒閉或清盤，僱主無法支付欠薪及遣散費等，僱員可要求法院頒發清盤令，並向破欠基金申請特惠款項。本報向勞工處查詢暴疫夾擊下的破欠申請情況，發現破欠基金去年六月至今年五月，申請個案錄得二千九百零三宗，涉款二億一千一百五十六萬元，期間每月申請個案由百多宗至三百多宗不等，今年五月申索個案達三百三十八宗，款額更錄得近十三個月以來新高。

餐飲服務活動是重災區，申請個案高達一千一百四十九宗，較一八至一九年同期激增超過一倍；其次則為建造業及零售業，分別有六百二十七宗及二百一十六宗。

破欠基金委員會委員林振昇指出，倘店舖結業後無力支付欠薪，工友須先到勞工處進行調解，再至勞資審裁處排期，需時至少三個月才能申請破欠基金，故上月數字僅能反映本年一月的情況，相信未來數月情況會更加惡劣。

他續指，餐飲業在經濟低迷時普遍較快「頂唔住」，加上行政需時，相信餐飲服務活動申請個案或會再創新高，甚至以倍數上升，勞工處應加派人手以縮減處理時間。他指，截至上月，基金累積盈餘尚有約五十九億元，足以應付有關開支。