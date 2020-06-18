石禮謙倡港鐵凍薪　與民度時艱

香港經濟陷入困境，有「鐵飯碗」之稱的公務員即使薪酬趨勢調查指其可「疫市加薪」，政府本月初宣布全體十七萬名公務員凍薪一年，料產生骨牌效應，影響不少企業加薪的決定。港鐵緊接下月公布薪酬調整方案，有港鐵工會要求按通脹加薪，並且發放不少於去年的獎金；但有議員認為港鐵應跟隨公務員凍薪，與市民共度時艱。

受到沙中線工程失誤、反修例暴力衝擊，以及新冠肺炎疫情重挫客量三項不利因素夾擊，港鐵調薪被「唱淡」，去年全年整體通脹為百分之二點九，今年預測整體通脹為百分之一點四，香港鐵路工會聯合會及香港鐵路公司員工協會均要求薪酬調整不低於通脹。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，公務員薪酬不屬港鐵參考指標，惟現時經濟不景，大部分員工對加薪水平所抱期望不高。他認為港鐵薪酬調整幅度十多年來均「跑輸大市」，疫情下員工工作量大增，不少同事自費購入額外保護設備，擔心凍薪加劇員工不滿，部分或待市道好轉會考慮離職。

港鐵回覆本報查詢指出，其薪酬檢討機制主要參考市場上三十間良好僱主的薪酬趨勢調查結果，同時亦會因應市場環境、公司業績及員工貢獻等多方面作出充分考慮，而有關檢討仍在進行中，下月才會有決定。

立法會鐵路事宜小組委員會委員石禮謙認為，港鐵應跟隨公務員凍薪，因香港現時面對極大的經濟困難，大批公司被迫收縮或執笠，而港鐵作為較為穩定的商業機構，港鐵員工「有份安穩啲工作」，情況較其他重災行業如航空及旅遊業等好，應考慮凍薪與市民共度時艱。