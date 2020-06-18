港鐵又發生人為事故　站長按錯掣關閉架空電纜斷路器

港鐵上月再發生嚴重人為事故，太子站站長錯誤關閉荃灣線架空電纜的直流斷路器，而涉事站長為掩飾犯錯，擅自重啟斷路器。消息指，涉事站長是美乎站至太子站的「替更」站長，懷疑「跳飛機式」不停更換工作車站的編排令其不熟悉太子站操作，最終釀成事故。

機電工程署及港鐵證實事件，指涉事站長做例行練習時出錯，港鐵已對其訓示，並暫停相關練習。工會批評港鐵近年不肯投放資源挽留人才，導致人手緊張及青黃不接，促請港鐵改善。

有市民去信機電工程署及立法會鐵路事宜小組委員會，揭發上月11日港鐵有站長錯誤關閉直流斷路器後，未得到授權下，重啟直流斷路器。機電署回覆證實事件，指當日凌晨約1時，港鐵太子站站長做例行練習時收到車務控制中心指示，需將編號「PRE624」的觀塘線架空電纜直流斷路器斷開，但該站長錯誤將另一個編號為「PRE642」的荃灣線架空電電纜直流斷路器關閉，該站長未有按程序通知車務控制中心，並擅自重啟錯誤關閉的直流斷路器。

機電署稱，架空電纜每個分段都有兩個直流斷路電供電，而涉事位置另一組直流斷路器於事發時運作正常，事件無影響荃灣線供電，行車安全亦不受影響；由於事件不屬於《電力條例》下需通報事項，該署沒有收到港鐵通報。

消息指，涉事站長是「替更」站長，每當荃灣線美乎站至太子站有站長缺勤，他便需接替該崗位。消息又指，雖然美乎站是荃灣線和西鐵線的轉車站，但各線站長室的控制台只能操控各線的車務運作，不同於太子站站長室的控制台，可同時操控荃灣線和觀塘線的車務運作，涉事的兩個直流斷路器亦上下緊接的安裝在控制台上，除編號外沒有其標示識別，因此不排除有人不熟習太子站運作而出錯。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強認為事故性質嚴重，「突然開返電，如果有人做緊維修，其實好危險！」對於港鐵未有安排同一車站的中層職員臨時署任站長職務，反安排另一名職員「跳飛機式」在不同車站「替更」，林稱現時中層職員人手都十分緊張，又批評港鐵未有積極投放資源挽留人才，不少員工入職數年便離開，導致青黃不接，他呼籲管理層增加人手和資源，特別一些關鍵操作應同時安排多一個人監察並核實操作過程。

港鐵回覆表示，事件發生於當日零時51分，太子站荃灣線及觀塘線往旺角站方向已開出尾班車，但該站荃灣線往深水埗方向及觀塘線往石硤尾方向仍有列車服務。港鐵指，事件屬人為錯誤，期間電力維持正常，不涉及行車安全，但為慎重起見，已暫停相關例行操作練習，車務團隊並已檢討流程，包括更改例行操作練習安排，改善相關按鈕於車站控制板面的指示，並加強日後使用按鈕前的驗證；而涉事站長已按既定紀律程序跟進，包括作出訓示。