憂北京獲取數據　美司法部建議否決加州光纖電纜連接香港

美國司法部周三（17日）表示，基於國家安全考量，建議聯邦通訊委員會（FCC）否決太平洋光纖網絡（Pacific Light Cable Network）海底電纜連結香港的申請案，並建議改連接台灣及菲律賓。

美國司法部的聲明指出，建議否決這項申請主要是基於國家安全擔憂，因為PLCN的重要投資方雖然是香港註冊企業，但它卻是中國電信服務商鵬博士電信傳媒集團（Dr. Peng Telecom & Media Group）的子公司。聲明也指，光纖網絡的海底電纜若連結至香港，將使北京得以收集來自美國的數據；又指中國政府「最近採取行動取消香港自治，有可能讓中國情報與國安部門在香港公開活動」，更加深了這方面的憂慮。

司法部進一步建議FCC，批准連接美國與台灣、菲律賓的海底電纜申請，因為這部分主要是由Google與Facebook的子公司分別擁有與控制，中國並無所有權。

Google與Facebook在2017年聯手打造PLCN，建設連結加州與香港的高速光纖網絡，總長1萬3000公里，是首條直接連接香港和美國的海底電纜，讓Google和Facebook能快速且安全地連結位於亞洲的資料中心。