蓬佩奧促華透明抗疫　楊潔箎籲美公正看待港版國安法

中美關係轉趨緊張之際，美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，當地時間周三（17日）早上在夏威夷檀香山會面，是兩國自1月以來的最高級別會談。美國國務院指，蓬佩奧強調美方利益的重要，重申對抗新冠肺炎需要全面的透明度。中國外交部稱，二人談及台灣、涉港及新疆問題，楊潔箎強調推行「港版國安法」在內的香港事務是中國內政，中方堅決反對美國干預香港事務，敦促美方客觀、公正看待港版國安法。

雙方事前沒有公布議程，美國國務院官員指閉門會面歷時逾6小時，包括午餐小休。美國國務院發言人奧塔格斯於會後發聲明指，蓬佩奧與楊潔箎交換對中美關係的看法。蓬佩奧強調美國利益的重要性，兩國需要在商業、安全、外交互動方面完全互惠往來。蓬佩奧亦提及新冠肺炎疫情，重申抗疫及防範將來再有大爆發，需要全面的透明度及資訊分享。

中方則指，楊潔箎應邀與蓬佩奧見面，形容對話有建設性。中國外交部發言人趙立堅表示，楊潔篪闡明中方對中美關係發展的基本態度，以及在台灣、香港、新疆等重要敏感問題的立場，指出中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中方致力與美方發展合作共贏的關係，堅定捍衞自身主權安全發展利益，希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動中美回到協調、合作、穩定為基調的軌道。

在涉港問題，楊潔篪指出建立健全港版國安法的法律和執行機制等香港事務，純屬中國內政，中方推進港版國安法立法的決心堅定不移，堅決反對美方干預香港事務及七國集團（G7）外長的香港問題聲明。楊潔箎敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待港版國安法，停止以任何形式干預香港內部事務。

關於台灣問題，楊潔篪強調世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方會堅決捍衞核心利益，要求美國切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題。

楊潔篪續指，北京依法在新疆反恐和去極端化，扭轉當地安全形勢，保障各族人民的生命權、健康權、發展權。中方強烈不滿美方簽署《新疆人權法案》，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題搞雙重標準，停止利用涉疆問題干涉中國內政。