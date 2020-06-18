探射燈：魚生寄生蟲暴增283倍　醫生籲避免進食

有研究報告指出，魚生寄生的「海獸胃線蟲」在過去38年間數量暴增。

日式壽司和刺身素為港人所喜愛，惟早前美國有研究指出，在過去38年間，於魚生寄生的「海獸胃線蟲」數量暴增283倍，令食用風險大增。有醫生指魚生內的寄生蟲未必肉眼可見，故食用魚生風險高，應可免則免。

美國華盛頓大學早前發表一項魚類寄生蟲分析研究結果，發現在1978年至2015年間，寄生在魚類的「海獸胃線蟲」暴增283倍。該大學水產與漁業科學學者指，暫不肯定線蟲暴增的原因，但相信與氣候變化、肥料及洋流產生的養分有關。

香港大學醫學院內科學系腸胃肝臟科講座教授袁孟峰表示，魚生內的寄生蟲不止一種，各種蟲進入人體後可入侵如腸胃、肝臟及肺部等器官，而各寄生蟲大小不一，肉眼未必可發現細小的寄生蟲及蟲卵，故無百分百保證安全食用，呼籲市民對魚生可免則免，若敵不過嘴饞，則揀選信譽良好的魚生品牌為佳。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！