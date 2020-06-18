探射燈：外賣店雪櫃唔夠凍　食物孳菌食到肚痛

有外賣壽司店開放式雪櫃溫度過高，超出牌照規定，學者擔心可致食物中毒。

食安問題引起關注，東網記者於多區外賣店發現，有外賣壽司店開放式雪櫃溫度過高，超出牌照規定；部分壽司店雪櫃溫度雖按牌照規定，但食物表面溫度與室溫無異；不少外賣店雖出售熟食，但冷凍食物表面溫度亦與室溫相若。有學者擔心食物冷藏溫度不足，魚生表面的細菌可以幾何級數倍；即使熟食，室溫亦有助高蛋白質食物上的細菌繁殖，均可致食物中毒。

旺角一間外賣壽司及刺身店內2個開放式雪櫃，僅以膠簾保溫，雪櫃顯示溫度為攝氏7.3及14度。惟根據食環署「限制出售食物許可證（壽司）」規定，壽司及刺身須存放於溫度保持在攝氏0至4度之間的雪櫃內。同區另一間外賣壽司店雪櫃則顯示為攝氏5度。

港島西營盤一間外賣壽司店內，兩個雪櫃溫度顯示分別為攝氏3度及1度，惟壽司表面溫度最高達攝氏18度；堅尼地城一間連鎖外賣壽司店，雪櫃溫度亦顯示為攝氏3度，壽司拼盤表面溫度達攝氏19.8度，與店內冷氣室溫相若。

出售熟食的外賣店，雪櫃溫度一般較高。葵涌一間撈冷麵店開放式雪櫃，食物表面溫度最高達攝氏21.4度，最低亦有攝氏19度，與室溫相近；雪櫃則未見顯示溫度。同區一間連鎖飯糰外賣店，開放式雪櫃溫度顯示為攝氏16度，飯糰溫度則為攝氏24度。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影表示，魚生類食品存放環境溫度不宜過高，若魚生處理過程欠佳，殘留的細菌可在高溫下以幾何級數倍增，引致食物中毒。方又稱，撈冷麵的配料中，螺肉及雞腎等食材含有大量蛋白質，儲藏溫度偏高可令細菌大量孳生。

議員陸頌雄直言部門疏於執法，導致食物中毒個案屢見不鮮，建議有關部門加強抽查巡邏，並研究現有法例是否具阻嚇性。

衞生署發言人表示，過去3年食物中毒爆發個案分別為2017年的214宗、2018年的173宗及2019年的212宗。

食環署發言人則指，署方會定期檢查有關處所的衞生情況及有否違反牌照條件和法例規定，如發現有違規情況，可向持牌人發出口頭警告或書面警告，持續違規可被取消牌照或許可證。

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