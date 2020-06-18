建造業女性　30歲買樓自住

今年中學文憑試波折重重，應考之後，等放榜的考生都要開始為未來出路作打算。有兩位女生在建造業找到自己的路，她們指地盤工作有很多種，不一定只有坊間所講的粗重工夫，而且收入穩定、假期多，其中一位年僅30已買樓自住。

鄭希娜30歲，是地盤監工，她憶述中學會考後，前路茫茫，湊巧家人收到傳單，知道建造業議會與建築公司合辦學徒培訓計劃，因為想了解一座大樓如何從無到有，便報讀屋宇建造監工。雖然家人都是從事建造業，但爸爸始終不想女兒在地盤日曬雨淋，最後由媽媽說服，才讓她入行。

她又說，女性在地盤監工有優勢，「判頭見妳係女仔，會同妳慢慢解釋，有時又會同妳傾心事，甚麼苦惱都告訴妳。」她指工作忙、少應酬、少洗費，每月儲1萬港元，現已買樓。

26歲的李鳳珍考完文憑試後做地產文員，開始對樓價、建築成本好奇，報讀工料測量。與監工相比，工料測量算是後勤工作，她形容工程每日變化多，愈做愈有興趣。疫情期間，朋友都羨慕她收入穩定。

建造業學徒培訓計劃有兩類，一類由建造業議會與建築公司合辦，為期3年；另一類由公司直接聘用，為期4年。新輝建築有限公司人力資源總監黎兆輝說，公司直接聘用，月薪14000港元，培訓結束增至22000港元，期間亦會保送學徒讀書，不少學徒培訓結束時已完成學位課程，甚至開始讀碩士。今年公司直接聘用的名額有50個。