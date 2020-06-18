Dr.東：極端飲食易瘦更易肥　運動加節食才瘦得靚

南韓大熱飲品「400次咖啡」和甜品「1000次梳乎厘」襲港，不少人跟風，但有營養師指，上述美食含有大量糖和油份，會抵銷不少人為減肥瘦身而做的努力，至於坊間有聲稱能在短期內大幅減重的極端飲食餐單，他指這類飲食法均建議人攝取熱低熱量，如一日三餐飲菜湯或排毒水(detox water)等，貌似一個月內減30磅輕而易舉，但此法會降低人體的基礎代謝率(BMR)，影響身體機能正常運作，一旦使用者回復正常食量，體重立即反彈，他建議瘦身應雙軌並行，控制飲食及規律運動。

「400次咖啡」和「1000次梳乎厘」是一款咖啡及甜品的名字，近期不少人在家嘗試，飲品、曲奇吃得不亦樂乎，攝入較高熱量。基督教聯合那打素社康服務註冊營養師李天立稱，留意到不少女士「焗開麵包，又可能會焗吓其他嘢」，但玉桂卷、鬆餅等都致肥，上述咖啡、甜品的熱量更高，隱藏致肥危機。

他表示，疫情下肥胖一族無法像以前般使用戶外及室內運動場地，部分人轉而採用坊間標榜能在短時間內大幅減重的餐單，但這類餐單並非健康減肥，大都令餐單用家攝取極低熱量，身體亦因此缺乏營養和熱量，這種方法減掉的通常都是水份或肌肉，人體的新陳代謝減慢後，BMR即人體需最消耗的最低熱量也會下降，結果便會影響身體機能正常運作，一旦節食者恢復正常食量，體重便會迅速反彈，他形容這類極端減肥方法為「搖搖式減肥」。

他解釋，BMR是維持人體重要器官運作的最低熱量，患上甲狀腺機能低下症、厭食症、長期營養不良甚至絕食者，有機會出現這個現象，並令人長期疲倦、手腳冰冷、怕冷等，惟這類人士體重亦容易上升。因此，李天立建議節食與運動雙軌並行瘦身，並引述有研究指，這樣最能提升BMR。

李建議，即使家居環境狹窄，市民仍可以做一些帶氧運動，包括俗稱「星星跳」的開合跳、跳繩、原地踏步，甚至可參考網上的高強度間歇性訓練（HIIT）；肌肉訓練則有舉啞鈴或裝滿水的水樽、深蹲、掌上壓、平板支撐、彈力帶等。飲食則是增肌不可或缺的一環，蛋白質是製造肌肉的主要營養素，其「攝食產熱效應」比碳水化合物和脂肪多，比例上可吃得比較多。

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