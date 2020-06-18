網民熱話：鞋底撳過路按鍵　自私婦死撐「個個人都摸過」

不少過路處都設有「黃盒」行人過路按鍵，方便行人過馬路及輔助視障人士，不過在疫情下，「人摸你又摸」，或許不少人存有戒心。近日網上熱傳一段短片，一名中年婦竟然選擇起腳，以鞋底代手按掣，有司機目擊事件，出言指摘，雙方更一度爆發「口水戰」。

現場是屯門屯興路與青山公路青山灣段交界，片中事主駕車在交通燈前等候轉燈，期間發現一名中年婦突然起腳，似將腳放到欄杆上拉筋，事主駛前後始發現她正以鞋底按掣，準備橫過馬路。事主即時訓斥中年婦，「用腳整污糟個掣，第二個人要摸你腳板底」，中年婦亦不示弱，出言反駁，「個個人喺度摸都污糟晒啦」，雙方爆發一輪「口水戰」，片段中年婦發現事主正在拍攝，亦拿出手機，事主見狀，語帶嘲諷說：「快啲影番我添呀，睇吓邊個擺上網，唔影正衰人。」

片段在網上熱傳，大批網民批評中年婦缺德，「好討厭呢啲自私精」，「都幾十歲人仲要死撐」，又大讚事主訓斥的做法，較只拍片，事後放上網公審更好。不過亦有網民認同按鍵不衞生，建議當局可研發設在地面用腳踩的過路鍵。

網民有話說

Benny Tang：開頭仲以為佢拉筋，原來係撳個黃色掣

Zycas Lee：正義司機「well燈」

Ken Lee：做咗幾十年人都唔化，用腳踩制，返屋企用腳開門我就話你叻。

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