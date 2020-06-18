迪士尼樂園重開預約爆滿　粉絲：特意請假入場

新冠肺炎疫情襲港後，香港兩間主題樂園於1月相繼封園，闊別5個月後，香港迪士尼樂園於今早(18日)9時半終於重開，至周末的網上預約更已爆滿。縱使炎炎夏日仍無阻一眾粉絲走進迪士尼的奇妙世界。樂園早上10時正式開放，有大批旅客進場，員工都戴上米奇老鼠手套，向賓客揮手歡迎重臨樂園。

早上9時半左右，樂園行政總裁楊善妮與米奇老鼠、唐老鴨等在園內的睡公主城堡前宣布重新開放。楊表示，感謝香港社區、前線醫護人員和演藝人員的努力。她又指，樂園會繼續與慈善團體合作，今日會邀請過百個家庭到園內暢遊。

陳先生一家三口獲邀安排入場觀看重開儀式，他表示夫婦二人均熱愛迪士尼，十多年前已購買年票入場拍拖，至女兒出生後亦每隔一兩個月就到園內共敍天倫，今日3人更特地請假進園遊玩。穿着迪士尼電影《魔雪奇緣》主角Elsa裙子的5歲女兒對樂園重開感到開心，更高呼首個要到的景點是「彈弓狗」。

排頭位的2位女粉絲，今早7時15分左右已經到場，二人均表示已經好久沒有進園，急不及待前來遊玩，其中一人更穿上迪士尼公主的服飾。被問到迪士尼朋友與遊客近距離互動及合照及巡遊表演要暫停會否失望，她們表示園區已做了許多措施彌補，不會失望，首個會去的景點為米奇魔法書房。

同樣獲邀觀看儀式的康先生及何小姐，二人特地穿上米奇和米妮的服裝。他們表示以往每周約進園2次，形容在這封園的5個月「好難捱」，要看迪士尼節目和影片解悶。對於被抽中觀看重啟儀式，何小姐表示相當榮幸，心情猶如樂園15年前首次開幕般興奮。康先生亦表示同樣開心，預料「今日會買到破產」。

樂園表示，因應政府及衞生部門指引，對進場人士探取一系列健康及安全措施。其中入場前每人必須佩戴口罩，並需通過體溫檢測儀測體溫，而迪士尼亦在每個設施排隊處的地上貼上貼紙標示，劃分開每4人一組排隊進場，以保持社交距離。

根據園方安排，重開初期所有遊客均須上網預約，其中會員可提前8天預約，其他遊客則可提前7天預約，而3歲以下小童更不須預約即可免費入園。樂園表示，今日及周末的網上預約已爆滿，惟每日的入場名額會隨情況更新，呼籲旅客可到網上瀏覽最新的預約狀況。