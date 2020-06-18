香港郵政發售「多啦A夢」郵票又甩轆　網頁無法登入

香港郵政今早發售「多啦A夢」郵票，但網頁曾無法顯示畫面。

香港郵政今早（18日）8時發售日本經典漫畫「多啦A夢」郵票又甩轆！有市民8時前透過手機應用程式及網頁欲登入購買，卻無法登入，網頁呈現全白的「死機」或「系統升級工程」畫面，有集郵愛好者等候多時均無法成功購買，大感失望，批評系統差，集郵迷「連係咪賣曬都唔知！」

香港郵政近年多次被批評政策混亂，豈料今次發售紀念「多啦A夢」漫畫50周年的郵票又出問題。今早8時郵品開賣，市民胡先生及吳先生分別在8時前已透過網頁及手機App欲登入網站，吳先生用手機App登入網站，一直只有古怪的字體及畫面，其後他改為登入網頁，仍無法成功，畫面呈現疑似「死機」的字樣。直至約9時，網頁顯示是正處理大量顧客訂單交易，系統非常繁忙。

吳先生認為，郵政早就預計到會有很多市民想購買此郵品，但網頁在開賣前就似是「死機」，令人無法接受，直言「要輪候幾耐都顯示唔到」，甚至是否售罄也不知道。

胡先生亦是集郵愛好者，今早同樣無法登入網站，他表示，過往多次購買郵品亦未試過出現如此情況。東網記者透過「郵購網」登入購物平台，網頁畫面指，現時系統非常繁忙；從郵政網頁的「海外集郵品」瀏覽郵品種類，「多啦A夢」郵票旁邊亦沒有「立即購買」的按鈕。東網正向郵政查詢事件。