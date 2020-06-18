兩批市民到壹傳媒大樓及黎智英寓所抗議　促懲奸防逃

約8名市民今早到位於將軍澳的壹傳媒大樓外示威，不滿壹傳媒黎智英涉反中亂港，他們高叫口號，認為外號「漢奸黎」之稱的黎智英應受到嚴懲，又籲執法部門應防止黎智英外逃，示威者又斥壹傳媒是「真黑媒」，令香港「倒楣」！

今晨(18日)約10時半，一批市民自發到壹傳媒大樓外，他們先有8人到場，有參加者稱隨後還有人到達，似為避禁聚令限制。

他們在壹傳媒大樓外高叫口號，又展示抗議橫額，上寫「收洋錢 做漢奸」、「反中亂港」、防黎智英外逃等字樣，示威者認為外號「漢奸黎」之稱的黎智英應受到國法港規嚴懲，他們又在大樓外高叫口號，要求剷除「漢奸」黎智英、「壹傳媒，真黑媒，香港有佢真倒楣」等口號。

另外，今晨10時亦有一行8人的團體到黎智英位於何文田的寓所外抗議，他們指，黎一直勾結外國勢力，進行反國反共反政府行動，並利用傳媒誣衊國家及國人，影響港人對國家的認知及認可，要求聲討「漢奸走狗」、「賣國賊」黎智英。他們逗留約半小時，打算離開時有警員到場了解，其後眾人和平離開。