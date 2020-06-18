立會三讀通過追加撥款草案　議員冀加強公營醫療資源

立法會今早(18日)續會討論規模達367.5億港元的《追加撥款（2018-2019年度）條例草案》，最終草案三讀時以56人出席，36人贊成，19人反對獲得通過。有議員關注政府要求追加撥款，卻未有派出代表到會上解釋超支原因，亦有議員指，民主派議員故意針對警隊，解釋草案只是政府將過去已使用的金錢，作更清楚的帳目顯示。

議員鄺俊宇形容，360多億港元的追加撥款「畀你係人情，唔畀你係道理」，他又引述《東方日報》今年4月14日的頭版報道「公院不勝負荷，疫下手術再拖，痛症病人等到癲」。鄺表示，現時公營醫療系統在疫情下資源不足，政府應將金錢撥給醫療系統、老人及基層。至於政府部門花費超出原先預算的金錢，認為政府有責任承擔。

鄺續指，追加撥款的金錢屬於納稅人，現時市民生活水深火熱，本港貧富懸殊更在全球名列前茅。他重申並非針對警隊的追加撥款，但認為政府應將金錢留給有需要的社群。鄺又稱議員需向市民解釋整個追加撥款條文的利弊，政府部門亦需派代表到立法會解釋為何會超支。

議員楊岳橋代表其黨反對通過條例草案，他指警隊多次向立法會申請撥款，猶如無底深潭，質疑社會有何方法監督警隊。議員謝偉銓則表示支持草案，解釋草案名稱容易使人誤會，認為政府胡亂花費超出預算，指追加撥款只不過是讓政府兩年前已經使用的金錢，能有更清楚的帳目。謝又批評民主派議員不講道理，要求在帳目上刪除警隊及懲教署在兩年前已獲准使用的開支，形容民主派議員試圖改寫歷史，令時光倒流。

議員何君堯指出，追加撥款當中亦包括其他如教育及大學撥款等開支，認為民主派刻意針對及誤導市民。何又指，本港大學每年申請大量撥款，最後卻培訓「掟磚」的學生，認為政府不應無止境向教育投放金錢，又指香港社會沒有虧欠年輕人。