研究指住屋負擔損身心健康　促設針對性房策

香港樓價高、租金貴，住屋問題困擾不少市民。中大健康公平研究所今(18日)發布香港住屋負擔能力，對身心健康影響的研究結果，訪問近2000名香港住戶，發現住屋負擔過重會損害身心健康發展，其中住屋負擔能力最低的群組中，每5人就有2人(37.7%)出現生活資源「匱乏」狀況，倘若出現生活必需品不足的情況，將令問題進一步加劇。

研究在2014年6月至2015年8月進行，訪問了1978個由政府統計處隨機抽樣住址，結果已刊登於《流行病學與社區健康期刊》。經過調整人口特徵，社會經濟特徵和生活習慣等外在因素後，研究發現住屋負擔能力較差的人士，身心健康也欠佳，尤其是精神健康情況令人憂慮。

研究同時評估受訪者負擔生活必需品的能力，團隊統計21項大多數香港成年人視為生活必需品的項目，包括食物，衣服，醫療用品，家居用品等，了解他們的生活資源是否足夠。結果發現，在住屋負擔能力最低的群組中，37.7%出現「匱乏」狀況，而住屋負擔能力最高的組別則只有3.6%。匱乏狀況亦間接影響受訪者的身心狀態，對生理健康的影響較心理大。

研究所副所長鍾一諾指出，是次研究有助了解香港「健康不公平」狀況的意義，又建議決策者或可為生活狀況處於匱乏的人士，制訂針對性的房屋政策，解決大眾的住屋負擔能力問題外，亦有助減低社會健康的差異。