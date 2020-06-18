長者孕婦優先投票未獲接納　建制派斥選管會不思進取

選舉管理委員會今日(18日)發表2020「立法會選舉活動指引」，決定沿用去年區議會的處理方法，意味建制派倡議為長者、孕婦及肢體傷殘人士優先投票的「關愛隊」不獲接納。議員葛珮帆反駁民主派對關愛隊可能會造成插隊的說法，重申關愛隊和普通隊是兩條隊，只是供長者、孕婦等有需要人士使用。葛又形容選管會早前做的諮詢是「假諮詢」，直斥其明知問題而不改進，並將計劃約見選管會反映意見。

一直跟進去年11.24區選安排檢討的議員張國鈞則指，選管會在檢討報告中曾承認過程中有問題，並提出包括設立關愛隊的建議，惟今日的決定卻將之全盤推翻，認為很可惜。他指選管會明知問題卻視而不見，擔心會打擊市民對選舉的公平性和信心，亦預視將再有人故技重施，出現重複排隊。

至於議員蔣麗芸則以「冥頑不靈、不思進取」形容選管會決定，亦不滿他們不採納電子點票的建議，認為可節省時間和人手。亦有建制派議員表示，對選管會決定感極度失望、不公平及不負責任，指選管會未有盡責確保選舉的公平公正。

議員胡志偉認為選管會今次決定回歸常識，認為相關安排不可以離開公平、公正的原則。對有意見指要設「關愛隊」，他認為現有指引已回應相關要求，又指「關愛隊」與現時交通工具有需要時「關愛座」並不足夠，但無需要時其他人又無法使用的現象類似。胡又指，今年選民登記人數達到高位，相信投票率會高，認為選管會有責任做好票站選擇及安排更多人手，加快整個投票過程。

現時安排下，票站主任會盡量安排長者、孕婦及肢體傷殘以致行動不便的人士，在票站內坐下輪候領取選票。