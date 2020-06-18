教育局推2網上教材　教導鴉片戰爭及抗日戰爭

教育局上月在網上上載兩套小學常識科教材，教授鴉片戰爭及抗日戰爭歷史。

有小學教師早前網上教學時歪曲鴉片戰爭起因，引發各界關注師資及不當教材等問題。教育局上月發表鴉片戰爭及抗日戰爭的網上教材，正本清源，當中鴉片戰爭的內容提及「民族英雄林則徐」及英國不法商人以鴉片貿易牟取暴利等，而抗戰教材則提及九一八事變、盧溝橋事變及南京大屠殺等，亦有名為《義勇軍進行曲》的國歌創作背景。

常識科網頁在上月15日上載了兩套教材。其中有小學教材以鴉片戰爭為題，詳述戰爭起因，包括中英兩國貿易情況，英國不法商人售賣鴉片予中國人獲取暴利，使國人吸食鴉片成癮，以及清政府財政困難，欽差大臣林則徐奉命禁煙，英方認為中國的行動「損害英商的生命及財產」，因此對華出兵。

除了戰後清廷簽署《南京條約》割讓香港外，教材亦有「虎門銷煙的科學」內容，解釋焚燒鴉片會產生大量濃煙和氣味，讓不法之徒從殘餘物中提取鴉片等等。

至於抗日戰爭教材，內容包括九一八事變與南京大屠殺等史事，教材亦交代國歌的背景等。

教育局表示，理解公眾對個別教師不正確教授鴉片戰爭歷史的關注，而城中熱話亦可作為促進教育的切入點，教材適時更新，可讓教師更清晰了解如何有效落實課程指引中的課程宗旨及學習目標。