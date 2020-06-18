政府明起加倍資助綠色本地遊　接待每名團友鼓勵金加至200港元

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府明日(19日)起放寬8人「禁聚令」至50人，為本地旅遊帶來契機。政府宣布優化「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，明日起，旅行代理商接待每名參加者的鼓勵金會由原本100港元增加至200港元；每間旅行代理商可申請鼓勵金的人數上限，亦會由原本500名增加至1,000名。

在進一步優化措施下，每間旅行代理商可獲得鼓勵金最高總額由5萬港元增至20萬港元，以鼓勵旅行代理商增辦本地遊；同時，由於計劃規定本地遊需有餐飲和運輸元素，亦需聘用持證導遊或領隊，故此相關業界也同樣受惠。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，商經局早前得到環境局的支持，已就「綠色生活本地遊鼓勵計劃」推出2項優化措施，即將計劃限期由今年7月底延長至今年12月底，並將預留予計劃的資助額由原先的5,000萬元增加至1億元。

另外香港旅遊發展局本星期初已推出「旅遊．就在香港」計劃，鼓勵市民做自己城市的旅客，以全新角度探索及欣賞香港之美。計劃得到旅遊、零售及餐飲業界大力支持，提供優惠，攜手刺激消費。當個別客源市場具備訪港條件時，旅發局更會將這計劃的旅遊、消費等資訊和優惠延伸予旅客，並加入「機票+酒店」套票優惠，吸引旅客來港。